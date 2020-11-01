Тюменская область поделилась опытом помощи семьям с детьми на всероссийском форуме

Фото из группы центра помощи семье и детям "Семья" во Вконтакте Фото из группы центра помощи семье и детям "Семья" во Вконтакте

Межведомственное взаимодействие и партнерство с НКО и родительским сообществом – главная особенность работы с детьми и семьями, требующими повышенного внимания в Тюменской области.

Опыт и наработки в этой сфере тюменские специалисты представили на XI Всероссийском форуме "Вместе – ради детей!". Тюменская область выступила ключевым партнером Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в проведении виртуальной площадки по эффективным практикам обеспечения безопасного детства.

Как отметила начальник управления по вопросам семьи и детства областного департамента социального развития Инга Тигеева, за минувшие 10 лет количество семей с детьми в регионе выросло на 60%, численность детского населения – на 80%. Всего в Тюменской области проживают более 500 тыс. семей, из них 200 тыс. воспитывают детей. Формирование родительской ответственности и предотвращение неблагоприятных ситуаций в семьях – одна из ключевых задач региональных ведомств.

"В Тюменской области действует большая команда, включая специалистов КДН, отраслевых органов исполнительной власти, федеральных ведомств. С 2015 года у нас работает комплексная программа просвещения и формирования ценностей семейной жизни среди детей, подростков, молодежи и родительской общественности. Ежегодно она охватывает более 400 тысяч родителей. Главная задача – достучаться и помочь каждой семье", - отметила Инга Тигеева.

Среди образовательных проектов она выделила интерактивную площадку "Растим будущее", областные родительские видеособрания, форумы "Большая перемена", "Жизнь без преград", "Подростки, родители и рок-н-ролл", школу эффективных родителей. Вместе с родительским сообществом и НКО в регионе провели более 27 профилактических проектов, создали около 300 общественных комиссий и более 600 волонтерских отрядов.

Высоко оценил работу в этом направлении директор регионального департамента соцразвития Дмитрий Грамотин. Он подчеркнул, что благополучие семьи и ребенка, создание комфортной и безопасной среды для них – ключевые задачи для Тюменской области. На это направлены мероприятия нацпроектов, региональных программ, но главное в работе с семьями – объединять усилия государства, общественных организаций, профессиональных сообществ и деловых кругов. В Тюменской области, по его словам, такое взаимодействие не просто достигнуто, но и постоянно расширяется.

Согласен с ним и уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов. Он добавил, что тюменские подходы и инструменты базируются на соблюдении прав и интересов ребенка и могут успешно применяться в других регионах.

Форум-выставка продлится до 13 ноября. Увидеть ролик Тюменской области можно здесь.

Евгения Шевцова