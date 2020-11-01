Якушев планирует побывать во всех регионах Уральского федерального округа

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

В ближайшее время полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев намерен побывать во всех регионах федерального округа. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Тюмени 12 ноября.

Владимир Якушев гарантировал, что по-прежнему будет открытым для СМИ и всегда готовым к диалогу в рамках задач, стоящих перед полпредством. В числе первоочередных задач он назвал исполнение поручений президента, реализацию нацпроектов и противодействие пандемии COVID-19.

"Все средства, которые были выделены регионам в рамках федеральных проектов, должны быть эффективно потрачены, превратиться в новые школы, детсады и другие нужные людям объекты. Национальные проекты "дойдут" до каждого населенного пункта. Жители федерального округа на себе почувствуют изменения к лучшему. Такую задачу ставит перед нами глава государства", - заявил полпред.

Снижение доходной части бюджетов влечет за собой уменьшение инвестиционных возможностей регионов, отметил Владимир Якушев.

"Этот период нужно пройти с минимальными потерями. Но поскольку в федеральном округе сформированы сильные региональные команды, нам это под силу. Я - сторонник командной работы. Со всеми главами регионов у меня неплохие личные отношения, проблем с коммуникациями быть не должно. Как говорится, дорогу осилит идущий", - сказал он.

Никакого вмешательства в деятельность региональных и муниципальных органов власти со стороны полпредства не будет, пообещал полпред. "Мы будем выступать с позиции в первую очередь помощников, а не контролеров", - добавил он.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Евгений Бабенко