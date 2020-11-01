  • 12 ноября 202012.11.2020четверг
  • USD76,2075
    EUR90,0468
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Якушев планирует побывать во всех регионах Уральского федерального округа

Политика, 14:43 12 ноября 2020

фото "Тюменская линия"

В ближайшее время полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев намерен побывать во всех регионах федерального округа. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Тюмени 12 ноября.

Владимир Якушев гарантировал, что по-прежнему будет открытым для СМИ и всегда готовым к диалогу в рамках задач, стоящих перед полпредством. В числе первоочередных задач он назвал исполнение поручений президента, реализацию нацпроектов и противодействие пандемии COVID-19.

"Все средства, которые были выделены регионам в рамках федеральных проектов, должны быть эффективно потрачены, превратиться в новые школы, детсады и другие нужные людям объекты. Национальные проекты "дойдут" до каждого населенного пункта. Жители федерального округа на себе почувствуют изменения к лучшему. Такую задачу ставит перед нами глава государства", - заявил полпред.

Снижение доходной части бюджетов влечет за собой уменьшение инвестиционных возможностей регионов, отметил Владимир Якушев.

"Этот период нужно пройти с минимальными потерями. Но поскольку в федеральном округе сформированы сильные региональные команды, нам это под силу. Я - сторонник командной работы. Со всеми главами регионов у меня неплохие личные отношения, проблем с коммуникациями быть не должно. Как говорится, дорогу осилит идущий", - сказал он.

Никакого вмешательства в деятельность региональных и муниципальных органов власти со стороны полпредства не будет, пообещал полпред. "Мы будем выступать с позиции в первую очередь помощников, а не контролеров", - добавил он.

фото "Тюменская линия"

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Якушев , коронавирус , нацпроекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:43 12.11.2020Якушев планирует побывать во всех регионах Уральского федерального округа
14:10 12.11.2020Депутат Госдумы помогает тюменским медикам с транспортом
16:26 11.11.2020Тюменским депутатам расскажут о расходовании средств городского бюджета
10:00 11.11.2020В Тобольске усилят работу по профилактике COVID-19