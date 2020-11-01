Папа, мама, я: как в Тюменской области формируют навыки ответственного родительства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Формирование ответственного родительства и предупреждение неблагоприятных ситуаций в семьях – главные задачи работы всех служб помощи семье и детям в Тюменской области, считает начальник управления по вопросам семьи и детства областного департамента социального развития Инга Тигеева.

Как отметила она на профессиональной площадке XI всероссийского форума "Вместе – ради детей!", над этим трудится большая команда специалистов КДН, отраслевых органов исполнительной власти, федеральных ведомств, центров помощи семье и детям, некоммерческих организаций. С развитием общества меняются формы работы и подход к семьям. Дистанционные формы дополняют живое общение, входят в практику областные родительские собрания черед конференц-связь, форумы и интерактивные площадки.

С 2015 года в Тюменской области работает комплексная программа просвещения и формирования ценностей семейной жизни среди детей, подростков, молодежи и родительской общественности. Ежегодно она охватывает более 400 тыс. родителей. В нее входят популярные проекты "Семья во дворе" (более 200 мероприятий ежегодно и около 3 тыс. участников), "Лето в семье" (более 140 мероприятий и 1 тыс. 200 участников), школа эффективного родительства (350 слушателей), областной форум "Семья" (около 900 участников ежегодно).

Активно задействуют в работе современные технологии. Создан проект "Электронная школа Тюменской области", работают площадки для интерактивного взаимодействия, дистанционные форумы, блоги экспертов с обязательной обратной связью. Также действует мобильная родительская школа. В ее основе – оперативное реагирование на острые вопросы, тренинги по работе с детьми и подростками для родителей и классных руководителей. По словам Инги Тигеевой, такие проекты помогают работать на опережение и минимизировать риски конфликтных ситуаций в семьях.

Самым крупным просветительским проектом она назвала форум "Подростки, родители и рок-н-ролл". Ежегодно его посещают более 2 тыс. пользователей, из них более 300 получают индивидуальные консультации. По итогам около 30% участников отметили важность мероприятия, 19% сочли темы форума интересными, 65% оставили положительные комментарии.

"Однако мы помним, что наш основной партнер и объект работы – это ребенок, его интересы, проблемы и потребности. На современных детей очень влияют социальные сети, мессенджеры, поэтому мы ставим задачу – установить контакт с ребенком в приемлемой для него форме. Так мы рассказываем о стратегиях поведения не в условиях уже сложившейся неприятной ситуации, а о том, как ее предупредить", - отметила Инга Тигеева.

Евгения Шевцова