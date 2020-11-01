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Призывникам подарят праздник в ДК "Водник"

Общество, 18:18 13 ноября 2020

из сообщества "Алый парус І Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Алый парус І Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Праздничная программа "Долг — Родине служить", приуроченная ко Дню призывника, начнется в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) в Тюмени 16 ноября в 14 часов, сообщают организаторы.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" культорганизатор ДК "Водник" и ведущая Олеся Выхристюк, в программу включены выступления творческих коллективов дома культуры, хореографической студии "Грация". На праздник приглашены студенты Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса. Первокурсники выступят с творческими, вокальными номерами. Детский морской центр "Алый парус" представит на празднике знаменную группу.

Со зрителями проведут викторину "День призывника". Программа рассчитана на час.

Возрастное ограничение: 0+. С собой необходимо взять защитную маску.

Инна Пахомова

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# День призывника , ДК Водник , праздник

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