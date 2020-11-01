В Нижней Тавде организовали санаторий на дому

| Фото: Администрация Нижнетавдинского муниципального района | Фото: Администрация Нижнетавдинского муниципального района

Проект "Санаторий на дому" стартовал в Нижнетавдинском районе 9 ноября. В нем смогут поправить здоровье пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала заместитель директора комплексного центра социального обслуживания населения "Тавда" Ольга Косьмина.

По ее словам, такая форма социальной поддержки пришлась по душе пациентам, которые были участниками проекта в 2019 году. Пройти курс в домашнем санатории в этот раз смогут пять жителей из двух сельских поселений района.

К ним домой придут два специалиста центра: психолог и фельдшер. Они осмотрят пенсионеров, составят индивидуальную программу восстановления с учетом особенностей здоровья. После чего в течение 10 дней будут проводить с ними занятия.

"Зачастую люди преклонного возраста теряют интерес к жизни, не хотят вставать, заниматься делами. Мы их тормошим, вместе делаем зарядку, работаем на специальных тренажерах для развития моторики рук, а значит, и для улучшения памяти. Бывает, что некоторым старикам просто не с кем поговорить, высказаться. В таком случае помогает психолог. Еще проводим с пожилыми людьми школу безопасности, рассказываем о том, как уберечься от мошенников", - пояснила Ольга Косьмина.

Она добавила, что в программу входят также фитотерапия, помощь в проведении гигиенических процедур, измерение температуры и давления, чтение, сеансы релаксации и беседы о здоровом образе жизни и правильном питании. Все это восстанавливает силы и улучшает настроение надомным пациентам "Тавды", отмечают авторы проекта.

Инна Кондрашкина