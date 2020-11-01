Новое оборудование для лапароскопии поступило в ишимскую больницу

| Фото: Жанна Стрижак, ОБ №4 | Фото: Жанна Стрижак, ОБ №4

Новый эндовидеоскопический комплекс для лапароскопических операций поступило в ишимскую областную больницу № 4. Оборудование стоимостью почти 12 млн рублей приобретено на средства областного бюджета, сообщает лечебное учреждение.

Эндоскопия — это исследование полостей тела с помощью оптического прибора, снабженного осветительным устройством. В гинекологии эндоскопия используется при кольпоскопии, гистероскопии и лапароскопии.

Ежегодно ишимские врачи-гинекологи проводят до 300 хирургических операций с помощью лапароскопа. В комплекте нового оборудования есть видеокамера. Она не только воспроизводит цветное изображение, но и сохраняет снимки экрана на флеш-накопитель. Также в комплекте идет стойка для оборудования, полный набор инструментов и расходных материалов, медицинский монитор, куда выводится видеоизображение в процессе операции.

"Мы долго ждали этого оборудования, ведь старое прослужило нам около десяти лет и периодически выходило из строя. Приятно, что в такое тяжелое для медицины время правительство Тюменской области и департамент здравоохранения уделяют большое внимание не только борьбе с новой инфекцией, но и оснащают новым оборудованием акушерско-гинекологическую службу", – сказал заведующий Перинатальным центром Никита Прокофьев.

Использовать новое оборудование на полную мощность будут после окончания пандемии.