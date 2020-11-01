Жителей региона призвали сделать оригинальные кормушки для птиц

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Конкурс фотографий кормушек и кормов для птиц стартовал в Тюменской области, сообщает Тобольская промышленная площадка СИБУРа.

Мероприятие призвано привлечь внимание жителей региона к проблемам птиц, остающихся на зимовку. Работы принимают до 11 декабря 2020 года. На конкурс могут быть отправлены фотографии оригинальных кормушек и креативных композиций из корма для птиц.

"Наша инициатива – это больше, чем фотоконкурс. Сначала нужно изготовить кормушки и подготовить корм для птиц, а потом уже сделать фотографию. Поэтому старт такого конкурса очень символичен в Синичкин день – активность участников конкурса поможет птицам, остающимся в наших городах и поселках на всю зиму", – рассказала начальник отдела по связям с органами государственной власти "СИБУР Тобольска" Елена Бельская.

Фотографию с кратким описанием необходимо отправить на почту eco@formula-hd.ru. Количество работ от одного участника не ограничено.

Конкурс проводится в рамках проекта "Территория чибисов" программы "Формула хороших дел" компании СИБУР.