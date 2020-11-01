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Тюменцев приглашают на всероссийский конкурс школьных изданий

Общество, 08:56 16 ноября 2020

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Тюменские школы, детские медиацентры и творческие объединения, студии журналистики, дома творчества, где силами учеников и педагогов выпускаются журналы и газеты, приглашают на Всероссийский конкурс "Больше изданий хороших и разных".

Обязательные условия участия - оформление сетевого профиля медиаобъединения на портале "Школьная пресса России", подача заявки и регистрация в проекте - до 1 декабря, сообщает департамент общественных связей Тюменской области. Положение о конкурсе.

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