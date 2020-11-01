Победители конкурса "Солист оркестра" выступили в Тюменской филармонии

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

12 учащихся детских школ искусств, учреждений среднего и высшего образования Тюменской области стали победителями и призерами IV областного конкурса "Солист оркестра". Гала-концерт с участием юных дарований прошел на сцене Тюменской филармонии 9 ноября, сообщает департамент культуры региона.

Победителями конкурса стали: Ева Ильина и Елена Яковлева, призерами - Александр Пак, Амалия Гультяева, Клим Сухоносов, Антон Коньков, Мария Буторина, Елизавета Полуянова, Валерия Бирюкова, Полина Веньгина, Дарья Иванова и Гадир Байрамов. По итогам двух конкурсных туров они стали лучшими из 40 участников из Тюмени, Ишима, Екатеринбурга и Кургана.

На гала-концерте юные артисты выступили в номинациях: "Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые инструменты", "Академический вокал", "Народные инструменты". Зрители услышали концерты И.С. Баха, Й. Гайдна, Ф. Мендельсона и А.Скрябина для фортепиано с оркестром, концерты для скрипки и флейты с оркестром, партии из знаменитых опер "Снегурочка", "Метелица", "Рафаэль", "Джанни Скикки" и "Марица".

Конкурс "Солист оркестра" состоялся в рамках проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".