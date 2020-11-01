Участники тобольской школы талантов готовят спектакль в жанре саунд-драма

| Фото: группа "Синтез Дети" во Вконтакте | Фото: группа "Синтез Дети" во Вконтакте

Участники тобольской школы талантов "Синтез.Дети" ведут подготовку музыкального спектакля "Я (на)против". Ранее проект стал победителем конкурса президентских грантов.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" директор школы Эльмира Дейнеко, в сентябре этого года в Тобольске прошел кастинг для участия в проекте.

"В кастинге приняло участие более 40 детей. Они демонстрировали свои навыки в вокале, пластике и актерском мастерстве. В результате мы отобрали 10 человек в возрасте от 10 до 17 лет. С середины сентября началась активная подготовка к спектаклю", - отметила Эльмира Дейнеко.

Артисты репетируют три раза в неделю под руководством педагога-постановщика Марии Балиной. Помимо обязательных вокальный уроков детям предложен комплекс упражнений, направленный на совершенствование актерских навыков и сценической пластики.

"В тренинге мы сочиняем будущую постановку. Это позволяет детям без стресса входить в комфортное игровое настроение. Я предлагаю ребятам актерские, пластические и звуковые упражнения, а они пытаются максимально точно выполнить поставленную задачу. Мы не учим текст по ролям, а присваиваем в игре", - отметила Мария Балина.

Жанр, в котором работает группа театральной лаборатории, называется саунд-драма. Его основателем является режиссер Владимир Панков. Саунд-драма - популярный жанр современного искусства. Сейчас в России многие театры объединяют классическое драматическое действие с оперными партиями, хоралами, живым инструментальным исполнением, саунд-дизайном.

Параллельно с подготовкой спектакля ведется работа композитора. Олег Крохалев из Москвы создает музыку, песни и саунд-дизайн будущей постановки. Одновременно идет процесс по созданию визуальной среды. Декорационное решение, реквизит и костюмы готовит тобольский художник по костюмам Ирина Казарина.

В феврале 2021 года музыкальный спектакль "Я (на)против" будет представлен в ДК "Синтез". В дальнейшем, спектакль войдет в постоянно действующий репертуар школы талантов.

Евгений Новоселов