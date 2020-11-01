Тюменцы нарисовали "Елку Победы" для всероссийского конкурса

| Фото: организаторов конкурса "Нарисуй "Елку Победы" | Фото: организаторов конкурса "Нарисуй "Елку Победы"

Юные художники из Тюменской области стали первыми участниками Всероссийского детского конкурса "Нарисуй "Елку Победы". Школьникам предложили стать авторами коллекционных новогодних открыток. Творческое состязание запустили 15 октября музей Победы, Почта России и благотворительный фонд Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!", сообщают организаторы.

Ребята из Тюменской области уже отправили десятки заявок.

Девятилетний Роман Капшанов прислал рисунок "Елка моего детства" и сопроводил работу рассказом.

"Каждый год в конце декабря я приезжаю к своей прабабушке Марине Георгиевне. Вместе мы достаем из старинного шкафа большую коробку, в ней елочные украшения. Затаив дыхание, я жду рассказ моей прабабушки о елке ее детства. Каждая елочная игрушка – это память. Память о прошлой жизни, о людях, дорогих и любимых, ушедших навсегда", - написал школьник.

Организаторы конкурса уже получили почти 400 рисунков от ребят из российских регионов.

Школьники от 7 до 17 лет создали свои работы о подготовке к встрече победного 1945 года. Дети нарисовали, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Многие участники дополнили рисунки короткими рассказами.

Работы принимаются до 25 ноября 2020 года. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории жюри выберет трех победителей. Имена лауреатов конкурса объявят 7 декабря 2020 года. Рисунки девяти победителей используют для создания коллекционной серии новогодних открыток.

Подробная информация о конкурсе здесь.