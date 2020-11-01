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Евгений Гараничев занял второе место в масс-старте в Ханты-Мансийске

Спорт, 15:32 13 ноября 2020

Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

Тюменский биатлонист Евгений Гараничев занял второе место в контрольном масс-старте сборной на сборе в Ханты-Мансийске, сообщает Союз биатлонистов России.

В гонке на 15 км Гараничев допустил два промаха и показал результат 53 минуты 6 секунд. Победителем контрольного масс-старта стал уфимец Антон Бабиков, промахнувшийся один раз. Третье место занял югорчанин Семен Сучилов, в пассиве которого оказалось сразу пять промахов.

Напомним, накануне контрольный спринт в Ханты-Мансийске выиграл Гараничев.

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# биатлон , Евгений Гараничев

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