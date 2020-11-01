Тюменская чемпионка Дельфийских игр мечтает открыть собственную школу

| Фото: из личного архива Екатерины Мокиной | Фото: из личного архива Екатерины Мокиной

Выпускница ТюмГУ Екатерина Мокина привезла одну из четырех золотых медалей с XIX молодежных Дельфийских игр России в номинации "Искусство воспитания". В интервью корреспонденту "Тюменской линии" девушка призналась, что путь к победе был долгим, но он еще одна ступень на пути к мечте – открытию собственной школы.

"Это третье мое участие в играх. В 2018 году завоевала бронзу, в прошлом – серебро. Текущий год принес мне долгожданную победу", - поделилась тюменка.

Екатерина - человек настойчивый, отмечает, что ее упорство и целеустремленность, скорее, от папы – офицера, майора полиции. Он передал ей твердость духа, характера, решительность, целеустремленность и верность слову. Даже о своей победе девушка узнала в его профессиональный праздник, 10 ноября, хотя большинство номинаций объявили накануне.

"Ночью я почти не спала и к обеду следующего дня, когда увидела напротив своей фамилии значок золотой медали, даже закричала. Столько всего я вложила в эту работу, в достижение своей цели, в борьбу с самой собой, наращивая собственный результат. В момент победы я была счастлива и гордилась собой. А еще испытывала огромную благодарность ко всем, кто мне помогал и поддерживал: родителям, наставникам из университета, учителям и преподавателям. Хотелось их всех обнять и расцеловать, потому что я, наконец, достигла своей цели, к которой шла долгие три года!" - подчеркнула золотая медалистка.

В копилке побед Екатерины Мокиной три награды олимпиады "Я — профессионал", призовые места WorldSkills Russia и теперь три – Дельфийских игр. Педагог рассказала, что серебро, которое она завоевала весной на студенческой олимпиаде "Я — профессионал", позволило ей поступить на бюджет магистратуры Московского педагогического университета.

Молодой магистрант советует всем, кто только собирается участвовать в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, не бояться и действовать. Она уверена, что нужно пробовать свои силы и понимать, что если даже и не получится, будет приобретен бесценный опыт, который важнее медалей. Появятся друзья и знакомые от Камчатки до Калининграда и бесценные воспоминания. "Участие – большая возможность, которую нужно брать, хватать и реализовывать", - резюмировала Екатерина.

В перспективе девушка планирует окончить магистратуру, поступить в аспирантуру, поработать учителем, а затем стать директором образовательного учреждения. Все это поможет наработать педагогический и управленческий опыт, который позволит реализовать заветную мечту Екатерины - открыть собственный образовательный центр для учеников начальной школы.

Напомним, четыре золотых, пять серебряных медалей и шесть специальных дипломов получила сборная Тюменской области по итогам участия в XIX молодежных Дельфийских играх России. Регион впервые вошел в пятерку лидеров, заняв четвертое место в общекомандном зачете.

Инна Кондрашкина