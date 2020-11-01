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Водителя с долгом более 2,5 миллионов рублей задержали в Тюменской области

Происшествия, 16:13 14 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

50-летнего гражданина сопредельного государства, занесенного в базу программного обеспечения ГИБДД, задержали инспекторы ДПС 13 ноября. Водитель иномарки имеет имущественные долги и штрафы на сумму более 2,5 млн рублей, в том числе 147 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на сумму более 287 тыс. рублей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Сотрудники центра фотовидеофиксации нарушений ПДД выдали гражданину 13 извещений об оплате штрафов. В случае неоплаты в положенный срок, материалы будут направлены в суд для привлечения к ответственности за неуплату штрафов. Автомобилист привлечен к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО. Автомобиль арестован судебными приставами и эвакуирован на специальную стоянку.

Также инспекторы задержали 56-летнего тюменца, у которого скопились долги по 68 неоплаченным штрафам. Мужчина оплатил на месте судебным приставам штрафы за нарушения ПДД на 65 тыс. рублей.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , долги

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