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Акции памяти жертв ДТП прошли в регионе

Общество, 14:17 14 ноября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

К неукоснительному соблюдению правил безопасного поведения на дорогах призвали водителей участники акции в память о жертвах ДТП на федеральных автодорогах Тюменской области, сообщает Госавтоинспекция региона.

На 40 километре автодороги Тюмень – Омск сотрудники ГИБДД вместе с волонтерами и членами Общественной молодежной палаты при думе Тюменского района напомнили участникам дорожного движения о ценности человеческой жизни, призвали соблюдать правила дорожного движения. Автоинспекторы демонстрировали автомобилистам разбитый в результате дорожной аварии автомобиль. В 2020 году на автодороге Тюмень-Омск в ДТП погибли 27 человек, годом раньше - 12.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На федеральной трассе Курган – Тюмень в Исетском районе более 50 водителей транспортных средств приняли участие в акции #ЖизньБезДТП. Сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы движения исетской школы призвали водителей почтить память погибших в дорожно-транспортных происшествиях – зажечь свечу. 13 человек погибли в авариях на трассе Курган-Тюмень в 2020 году, в том числе трое детей.

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# День памяти жертв ДТП , дорожная безопасность

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