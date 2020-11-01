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Тест по истории ВОВ напишут более миллиона участников

Общество, 15:27 14 ноября 2020

скриншот с эфира шоу "Бизнес или карьера" | Фото: скриншот с эфира шоу "Бизнес или карьера"

Более миллиона жителей 55 стран мира хотят охватить организаторы Международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны", который пройдет 3 декабря.

"Планируем охватить огромное количество населения – больше миллиона человек. У нас серьезные партнеры. Сейчас к нам подключаются Россотрудничество, представители Министерства иностранных дел, Государственной думы. Мы выходим в онлайн и стараемся делать это качественно", – поделился заместитель председателя молодежного парламента при Государственной думе РФ Кирилл Харитонов в эфире тюменского образовательного шоу "Бизнес или карьера" 13 ноября.

Акцию впервые запустили четыре года назад. Были проведены три исторических тестирования, которые охватили более чем 570 тыс. человек из 33 стран мира.

Принять участие в тесте по истории Великой Отечественной войны смогут все желающие. Ссылка на тест появится на сайте проекта "Большая история".

Инна Пахомова

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# история , тест

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