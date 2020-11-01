ХК "Рубин" сыграет в гостях с "Рязанью"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Матчем в гостях с ХК "Рязань" продолжит свое выступление в чемпионате Высшей хоккейной лиги тюменский "Рубин" 15 ноября, сообщает пресс-служба клуба.

Тюменцы завершат серию из шести выездных встреч. В пяти предыдущих они одержали четыре победы и один раз уступили в овертайме. Сейчас в активе рубиновцев 28 очков, с которыми они занимают пятое место в таблице. С таким же багажом ХК "Рязань" располагается строчкой ниже. При этом тюменцы имеют два матча в запасе.

Противостоянием с тюменцами подопечные Сергея Решетникова начнут серию из пяти домашних матчей. В двух предыдущих они уступили в гостях воронежскому "Бурану" (1:5) и в Ростове-на-Дону "Ростову" (2:6). На домашнем льду рязанцы выиграли семь матчей из девяти. В том числе, четыре в основное время.

В регулярном чемпионате ВХЛ 2018-2019 годов "Рубин" добился на рязанском льду успеха – 2:0.

Матч в Рязани начнется в 19 часов по тюменскому времени.