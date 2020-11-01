Названы главные страхи кошек

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Пугливость домашних кошек зависит от условий жизни.

Главные страхи питомцев назвала президент Московского клуба любителей кошек Людмила Макарова, сообщае "Лента.ру".

По ее словам, домашние коты психологически более уязвимы, чем уличные. Если животное всегда жило в спокойной обстановке, в любви и согласии с хозяевами, то он может забавно пугаться появления пылесоса в комнате. Это связано с генетическими предпосылками и страхом непонятного.

"Если обычный пылесос, у которого шланг есть, она может бояться этого шланга, как в древности. Это генетический страх змей. Перемещение в закрытом контейнере тоже может быть страхом. Это все побеждаемо", — сказала зоолог.

Боязнь дождя также можно преодолеть, если показать питомцу, что с человеком он будет в безопасности. Например, если он начался во время прогулки с кошкой по улице, то ее можно укрыть под курткой.