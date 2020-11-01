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16 ноября синоптики обещают похолодание к вечеру

Общество, 08:34 16 ноября 2020

Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Минус 12 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени днем 16 ноября, прогнозирует сервис Gismeteo. К вечеру похолодает до минус 18-ти.

Синоптики обещают переменную облачность.

Ветер будет менять направление от северного до северо-западного и юго-западного. Его скорость составит 2-4 метра в секунду.

Атмосферное давление повышенное 769-772 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 16 часов 22 минуты. Долгота дня ровно 8 часов.

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