16 ноября синоптики обещают похолодание к вечеру
| Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"
Минус 12 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени днем 16 ноября, прогнозирует сервис Gismeteo. К вечеру похолодает до минус 18-ти.
Синоптики обещают переменную облачность.
Ветер будет менять направление от северного до северо-западного и юго-западного. Его скорость составит 2-4 метра в секунду.
Атмосферное давление повышенное 769-772 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.
Заход солнца в 16 часов 22 минуты. Долгота дня ровно 8 часов.