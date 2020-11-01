Тюменцы могут присоединиться к российской акции "Идем в кино"

| Фото: сайт #ИДЕМВКИНО | Фото: сайт #ИДЕМВКИНО

Национальную социальную кампанию "Идем в кино" разработало Министерство культуры РФ. Зрителей ждут премьеры масштабных отечественных и зарубежных картин. Для удобной навигации вся информация размещена на портале идемвкино.рф.

Кроме того, кинотеатры готовят локальные спецпредложения для зрителей. Это первая совместная федеральная акция киноиндустрии России.

Организаторы разработали единые стандарты безопасности кинотеатров. Сотрудники проходят тестирование на COVID–19, перед началом рабочего дня им измеряют температуру. Персонал обеспечили средствами индивидуальной защиты, проводится санитарная обработка служебных помещений. Интервалы между сеансами увеличены, чтобы дополнительно проветрить залы и провести тщательную санитарную обработку всех контактных поверхностей. В кинотеатре зрители могут проверить температуру и воспользоваться средствами для дезинфекции рук.

Ознакомиться с афишей и трейлерами можно в специальном разделе.