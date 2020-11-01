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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области планируют проиндексировать соцвыплаты на детей-сирот

Общество, 14:14 16 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проиндексировать социальные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся в семьях жителей региона, намерены в Тюменской области.

Законопроект направлен в областную думу. Согласно ему, в 2021 году предлагается увеличить размер выплаты до 13 тыс. 966 рублей. В 2020 году выплата составляет 13 тыс. 481 рубль в месяц на одного ребенка. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на заместителя губернатора Тюменской области Ольгу Кузнечевских. Информацию озвучили на заседании президиума областного правительства.

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# дети-сироты , индексация , Ольга Кузнечевских , социальная поддержка , социальные выплаты

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