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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 60 тысяч тестов на COVID-19 проведено в регионе за неделю

Общество, 14:03 16 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 60 тыс. тестов на COVID-19 проведено в Тюменской области за неделю. Регион находится на 10 месте в Топ-15 страны по абсолютному количеству проведенных исследований на COVID-19, сообщает управление Роспотребнадзора.

Анализы проводятся методом ПЦР. Исследования на COVID-19 организованы на базе лабораторий государственных медицинских организаций, в частных лабораториях. Всего в регионе работает 20 лабораторий.

Роспотребнадзор обращает внимание: при появлении таких признаков, как слабость, повышение температуры, затрудненное дыхание, сухой кашель, головная боль нужно немедленно вызвать врача на дом. Ни в коем случае не идти самостоятельно в поликлинику, чтобы не подвергать риску заражения других людей.

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# исследование , коронавирус , тестирование

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