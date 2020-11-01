Более 60 тысяч тестов на COVID-19 проведено в регионе за неделю

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 60 тыс. тестов на COVID-19 проведено в Тюменской области за неделю. Регион находится на 10 месте в Топ-15 страны по абсолютному количеству проведенных исследований на COVID-19, сообщает управление Роспотребнадзора.

Анализы проводятся методом ПЦР. Исследования на COVID-19 организованы на базе лабораторий государственных медицинских организаций, в частных лабораториях. Всего в регионе работает 20 лабораторий.

Роспотребнадзор обращает внимание: при появлении таких признаков, как слабость, повышение температуры, затрудненное дыхание, сухой кашель, головная боль нужно немедленно вызвать врача на дом. Ни в коем случае не идти самостоятельно в поликлинику, чтобы не подвергать риску заражения других людей.