17 ноября в Тюмени прогнозируют потепление

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До минус 4 градусов Цельсия потеплеет в Тюмени к вечеру 17 ноября, прогнозирует сервис Gismeteo. Дневная температура воздуха составит минус 10 - минус 7 градусов.

Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду без осадков и предупреждают водителей о таком явлении, как черный лед на дорогах в утренние и вечерние часы, может быть скользко.

Юго-западный утренний ветер сменит направление на западное. Его скорость составит 3 метра в секунду, порывы - до 6 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное 770-772 мм рт. ст.

Заход солнца в 16 часов 20 минут. Долгота дня 7 часов 56 минут.