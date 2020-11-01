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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

17 ноября в Тюмени прогнозируют потепление

Общество, 08:32 17 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До минус 4 градусов Цельсия потеплеет в Тюмени к вечеру 17 ноября, прогнозирует сервис Gismeteo. Дневная температура воздуха составит минус 10 - минус 7 градусов.

Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду без осадков и предупреждают водителей о таком явлении, как черный лед на дорогах в утренние и вечерние часы, может быть скользко.

Юго-западный утренний ветер сменит направление на западное. Его скорость составит 3 метра в секунду, порывы - до 6 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное 770-772 мм рт. ст.

Заход солнца в 16 часов 20 минут. Долгота дня 7 часов 56 минут.

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# погода в Тюмени

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