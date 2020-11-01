Участники творческой лаборатории "Премьера-2020" создадут онлайн-спектакль

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Тюменская молодежь создаст онлайн-спектакль и разовьет навыки хореографии, вокала, театрального мастерства в студенческой творческой лаборатории "Премьера-2020", которая стартует 18 ноября. Работа пройдет под руководством 13 федеральных экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска, Саратова и Тюмени, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

200 человек могут принять участие онлайн — они будут выполнять творческие задания и примут участие в мастер-классах. Еще 100 молодых людей с 18 по 22 ноября отправятся на выездную смену в лагерь "Остров детства", где будут работать под руководством кураторов направлений. Эксперты помогут студентам онлайн и офлайн-направлений развить уже имеющиеся способности, попробовать себя в новом направлении.

По итогам работы лаборатории участники представят творческие номера, которые войдут в итоговый спектакль. Его трансляция состоится в группе "Премьеры" ВКонтакте. Онлайн-участники также будут выполнять задания, которые помогут им пройти в финальный онлайн-показ или побороться за ценные призы: IPhone 12, ноутбук-трансформер и наушники AirPods.

Присоединиться к "Премьере" в онлайн-формате могут студенты от 18 лет по ссылке.

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Работа на смене пройдет по 10 направлениям, среди которых "Медиа", "Event-менеджмент", "Мода", "Музыкальный театр", "Театр оригинального жанра", "Театр танца", и "Школа ведущих". Также пройдут трансляции открытых онлайн-лекций, к которым может присоединиться любой желающий. Расписание эфиров будет представлено в группе лаборатории ВКонтакте.

"Благодаря онлайн–формату в лаборатории могут принимать участие эксперты из других городов. Это дало нам возможность наполнить программу интересными и полезными спикерами, как для дистанционных участников, так и для выездных. Коллаборация онлайн и офлайн форматов позволит сделать итоговые продукты по направлениям органично встроенными в диджитал пространство", — рассказала руководитель студенческой лаборатории "Премьера" 2020 Анастасия Егорова.