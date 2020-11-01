В Тюменской области формируют план дорожных работ на 2021 год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобильные дороги регионального значения Богандинский - Червишево - Чаплык и Тюмень - Криводанова в 2021 году могут быть отремонтированы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В Тюменской области, сообщает главное управление строительства Тюменской области, продолжается формирование плана дорожных работ на 2021 год.

На выбор объектов, подлежащих ремонту по нацпроекту, влияет интенсивность движения, наличие очагов концентрации ДТП, а также предписания от УГИБДД по Тюменской области и мнение жителей. Ремонт некоторых участков дорог Богандинский - Червишево - Чаплык и Тюмень - Криводанова, производился в 2020 году. Продолжить поэтапно приводить эти дороги в нормативное состояние будет предлагать региональный проектный офис нацпроекта.

О том, какие дороги включат в план дорожных ремонтов, станет известно в начале 2021 года. Целями нацпроекта по-прежнему остается приведение к 2024 году в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения (до 50,9% доли таких дорог). И приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние (до 85%).

По итогам 2020 года нормативное состояние сети Тюменской агломерации увеличили с 80,0% до 80,9%, нормативное состояние региональной сети Тюменской области - с 61,72% до 61,92%.