В Тобольске выберут самых музыкальных мам

| Фото: Синтез Дети во Вконтакте | Фото: Синтез Дети во Вконтакте

15 мам примут участие в онлайн-концерте "Голос мамы", посвященном Дню матери в Тобольске.

Сейчас девушки под руководством педагогов по вокалу готовят концертные номера, подбирают сценический образ, оттачивают свои вокальные данные на репетициях.

"Мы стараемся сделать не просто рядовой концерт, а что-то глубокое и нежное, но при этом яркое и зажигательное. Главными героями шоу станут мамы, у которых дети занимаются вокалом. Те самые мамы, которые обычно сидят в зрительном зале, тайком снимают на телефоны своих малышей, ловят их из-за кулис, часами ожидают их во время репетиций и занятий", - рассказала организатор концерта Эльмира Дейнеко.

Онлайн-концерт "Голос мамы" состоится 29 ноября. Вести мероприятие будут участники тобольского вокального коллектива "Юнис". Мамы представят на суд зрителей заранее записанные видеоклипы. В прямом эфире ведущие будут общаться с мамами, узнают у них о процессе подготовки. Участники концерта ответят на вопросы зрителей.

Прямая трансляция будет вестись в группе "Синтез Дети" во Вконтакте. Там же состоится зрительское голосование. Будут определены самый нежный, звонкий, строгий и самый певучий голос мам.

Евгений Новоселов