Конкурс "СМИ против коррупции" стартовал в Тюменской области

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

До 15 декабря продлится прием заявок на XII ежегодный областной конкурс "Средства массовой информации против коррупции", сообщают организаторы – прокуратура Тюменской области и областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

К участию приглашают журналистов областных, городских, районных СМИ, зарегистрированных в установленном порядке и распространяемых на территории Тюменской области.

Категории конкурса: "Областное телевидение", "Городское и районное телевидение", "Областное радио", "Районное радио", "Областные и региональные выпуски общероссийских газет, журналы", "Городские и районные газеты", "Информационные агентства и сетевые издания".

Принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в свет в период с 1 января по 15 декабря 2020 года. Заявки, оформленные в соответствии с требования Положения о конкурсе, принимаются на адрес электронной почты competition2020@yandex.ru. Дополнительная информация по тел. (3452) 42-71-99.

Положение о конкурсе опубликовано на портале органов государственной власти Тюменской области.