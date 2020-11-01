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На детские выплаты в регионы направлено 62 млрд рублей

Экономика, 12:00 17 ноября 2020

www.mos.ru, М. Денисов

Около 62 млрд рублей дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства поступят из резервного фонда правительства.

Как сообщается на сайте кабмина, необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 млн человек.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Перечисления семьям с низкими доходами начались с 1 июня. Размер пособия составляет 50 % регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Решение о выделении средств председатель правительства анонсировал на заседании 12 ноября. Общая сумма средств резервного фонда на эти цели в 2020 году превысит 123 млрд рублей.

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# выплаты , Правительство РФ , семьи с детьми

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