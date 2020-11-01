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Юные спасатели из Тюмени стали лучшими в России

Общество, 16:13 17 ноября 2020

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Юные спасатели из школы № 67 Тюмени стали лучшими по итогам работы Всероссийского полевого лагеря "Юный спасатель". Второе место заняла команда из Республики Коми, на третьем – представители Республики Мордовия, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Финальные испытания Всероссийского полевого лагеря "Юный спасатель" проходили в дистанционной форме. Для подтверждения правильности и скорости прохождения этапов выступление каждой команды записывалось на четыре видеокамеры с разных ракурсов, утверждалось протоколами и направлялось в главную судейскую коллегию МЧС России по Республике Мордовия.

Юные спасатели соревновались в нескольких этапах: оказание первой помощи и эвакуация пострадавшего, подача спасательного конца Александрова, подача спасательного круга, работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, комбинированная пожарная эстафета, кросс 1 км, комплексно-силовое упражнение. Также ребята участвовали в конкурсах завязывания узлов, военно-патриотической песни и представления команд.

Подобные соревнования для будущих спасателей проводятся традиционно раз в два года.

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# Дворец Пионер , соревнования , юные спасатели

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