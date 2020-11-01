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МФК "Тюмень" проведет три выездных матча

Спорт, 16:32 18 ноября 2020

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Три матча на выезде проведет МФК "Тюмень" в ноябре, сообщает пресс-служба клуба.

Первым соперником тюменцев станет самарское "Динамо". В рамках ¼ финала Кубка России команда Николая Иванова 19 ноября проведет первую встречу на площадке хозяев.

Затем тюменцы отправятся в Москву. 23-24 ноября состоятся перенесенные матчи четвертого тура чемпионата России среди команд Париматч-Суперлиги. В Климовске сибиряки встретятся с "КПРФ".

Ответный поединок четвертьфинала Кубка России запланирован на 28 ноября. Игра состоится в Тюмени.

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# мини-футбол , МФК Тюмень

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