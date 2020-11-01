МФК "Тюмень" проведет три выездных матча
| Фото: МФК "Тюмень"
Три матча на выезде проведет МФК "Тюмень" в ноябре, сообщает пресс-служба клуба.
Первым соперником тюменцев станет самарское "Динамо". В рамках ¼ финала Кубка России команда Николая Иванова 19 ноября проведет первую встречу на площадке хозяев.
Затем тюменцы отправятся в Москву. 23-24 ноября состоятся перенесенные матчи четвертого тура чемпионата России среди команд Париматч-Суперлиги. В Климовске сибиряки встретятся с "КПРФ".
Ответный поединок четвертьфинала Кубка России запланирован на 28 ноября. Игра состоится в Тюмени.