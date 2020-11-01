Водитель легковушки получил тяжелую травму в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водитель автомобиля ВАЗ-2114 получил тяжелую травму ног в аварии на ул. Камчатская в Тюмени 17 ноября.

В районе дома №196 столкнулись ВАЗ-2114 и Suzuki Grand Vita.

"По предварительным данным, водитель отечественной легковушки 1995 года рождения уснул за рулем. Его водительский стаж – менее двух лет. У него диагностировали тяжелую травму ног, доставлен в больницу", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова