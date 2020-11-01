Водитель легковушки получил тяжелую травму в Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Водитель автомобиля ВАЗ-2114 получил тяжелую травму ног в аварии на ул. Камчатская в Тюмени 17 ноября.
В районе дома №196 столкнулись ВАЗ-2114 и Suzuki Grand Vita.
"По предварительным данным, водитель отечественной легковушки 1995 года рождения уснул за рулем. Его водительский стаж – менее двух лет. У него диагностировали тяжелую травму ног, доставлен в больницу", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Инна Пахомова