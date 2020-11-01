  • 17 ноября 202017.11.2020вторник
  • USD76,9197
    EUR91,1729
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Водитель легковушки получил тяжелую травму в Тюмени

Происшествия, 12:32 17 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водитель автомобиля ВАЗ-2114 получил тяжелую травму ног в аварии на ул. Камчатская в Тюмени 17 ноября.

В районе дома №196 столкнулись ВАЗ-2114 и Suzuki Grand Vita.

"По предварительным данным, водитель отечественной легковушки 1995 года рождения уснул за рулем. Его водительский стаж – менее двух лет. У него диагностировали тяжелую травму ног, доставлен в больницу", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:05 17.11.2020Контрабанда сильнодействующего вещества пресечена в Тюменской области
12:32 17.11.2020Водитель легковушки получил тяжелую травму в Тюмени
11:49 17.11.2020В Тюмени сгорел частный дом
11:16 17.11.2020В Тюмени сотрудник автомойки угнал автомобиль