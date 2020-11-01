На чипирование и содержание бродячих собак в Нижневартовске потратят 20 млн рублей

| Фото: "Потеряшки". Помощь животным Тюмени ВК | Фото: "Потеряшки". Помощь животным Тюмени ВК

Более 20 млн рублей направят на отлов, лечение и чипирование уличных собак и кошек в Нижневартовске, сообщает RosTender.info.

Администрация города объявила тендер по выбору подрядчика для осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев. С победителем тендера готовы заключить контракт на 20,3 млн рублей, деньги поступят из бюджета города.

Победитель тендера будет заниматься уличными животными в течение всего 2021 года. Их планируют отлавливать и передавать в приюты. В приютах собак и кошек осмотрят ветеринары, при необходимости они проведут лабораторные исследования. Больных животных станут лечить, неизлечимых планируют усыплять. Собакам и кошкам сделают прививки и проведут процедуру стерилизации. Затем их промаркируют или прочипируют, возьмут на учет и внесут в информационную систему Югры "Единая информационная база домашних и животных без владельцев".

В соцсетях и на сайтах приютов, по требованиям администрации города, необходимо размещать объявления о животных для поиска новых владельцев. До того, как у зверей появится новый дом, их должны будут содержать в приютах. Неагрессивных и прочипированных собак и кошек, не нашедших хозяина, планируют возвращать на прежние места обитания, остальных будут держать в приютах до конца жизни.

"Цель оказания услуг: предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, основанное на принципах гуманного отношения к животным", - говорится в документации тендера. Перед исполнителем ставится задача улучшения эпидемической обстановки в Нижневартовске, исходя из необходимости сохранения жизни и здоровья животным.

За отлов одного животного администрация города готова платить почти 2,5 тыс. рублей, за содержание в приюте за день – 310 рублей. Эвтаназия обойдется бюджету в 470 рублей, кремация – в 1 тыс. 360, чипирование – 690, а стерилизация – в 4,5 тыс. рублей.