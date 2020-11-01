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Лекцию о новозеландском архитекторе прочитают в библиотечном центре в Тюмени

Общество, 08:09 19 ноября 2020

из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте

Лекция о творчестве художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера начнется в Информационно-библиотечном центре для молодежи в Тюмени 21 ноября в 15 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Спикер - преподаватель Центра архитектурной подготовки института архитектуры и дизайна ТИУ Светлана Лихошерстова.

Фридрих Штовассер, более известный как Фриденсрайх Регенбург Дункельбунт Хундертвассер, – австрийский и новозеландский художник и архитектор. Он не причислял себя к каким бы то ни было художественным направлениям и школам, отвергал любую стандартизацию, традиционные правила и творческие философские методы.

"Ключевым образом в проектах художника стала улитка, несущая на себе закрученный в спираль дом. Хундертвассер строил именно такие дома, в которых не было прямых линий и которые хотелось бы повсюду носить с собой. Единство дома и его обитателя, экологичность и натуральные природные цвета стали основными мотивами его объектов", – рассказали организаторы.

Лекция пройдет по адресу: ул. Червишевский тракт, 15. Вход по предварительной записи по телефону: 26-40-02. Также можно оставить заявку на посещение на сайте Централизованной городской библиотечной системы. С собой нужно взять защитную маску.

Возраст 12+.

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# искусство , лекция , художники

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