Представители Anex tour пекли блины в Ялуторовском остроге

| Фото: МАУК "Арт-Вояж" | Фото: МАУК "Арт-Вояж"

Представители крупного федерального туроператора Anex tour высоко оценили потенциал Ялуторовска и региона в целом в плане развития внутреннего и въездного туризма, сообщает администрация города.

Гости побывали в Ялуторовске в рамках информационного тура, организованного департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области, 16 ноября.

Сотрудники учреждения культуры "Арт-Вояж" рассказали участникам инфотура о популярных событиях, показали фрагмент регионального народного праздника "Ялуторовская масленица". Присутствующие приняли участие в "Битве блинопеков".

Для гостей провели интерактивную экскурсию в Ялуторовском остроге "Острог: история в событиях и лицах". Там они узнали не только об истории появления сибирского форпоста, жизни первых поселенцев, но и о работе туристического комплекса.

Участников инфотура покорили колоритные образы первых поселенцев, участников реконструкции исторических событий, удаль казака Митяя и дегустация душистого чая из сибирских трав.