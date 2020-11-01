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Представители Anex tour пекли блины в Ялуторовском остроге

Общество, 17:52 17 ноября 2020

МАУК "Арт-Вояж" | Фото: МАУК "Арт-Вояж"

Представители крупного федерального туроператора Anex tour высоко оценили потенциал Ялуторовска и региона в целом в плане развития внутреннего и въездного туризма, сообщает администрация города.

Гости побывали в Ялуторовске в рамках информационного тура, организованного департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области, 16 ноября.

Сотрудники учреждения культуры "Арт-Вояж" рассказали участникам инфотура о популярных событиях, показали фрагмент регионального народного праздника "Ялуторовская масленица". Присутствующие приняли участие в "Битве блинопеков".

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Для гостей провели интерактивную экскурсию в Ялуторовском остроге "Острог: история в событиях и лицах". Там они узнали не только об истории появления сибирского форпоста, жизни первых поселенцев, но и о работе туристического комплекса.

Участников инфотура покорили колоритные образы первых поселенцев, участников реконструкции исторических событий, удаль казака Митяя и дегустация душистого чая из сибирских трав.

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# туризм , экскурсия , Ялуторовский острог

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