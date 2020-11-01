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Тюменская область лидировала на форуме "Вместе - ради детей"

Общество, 10:45 18 ноября 2020

Лаборатория Касперского ВКонтакте | Фото: Лаборатория Касперского ВКонтакте

Лидером в двух номинациях стала Тюменская область на XI всероссийском форуме "Вместе — ради детей", который прошел в онлайн-формате 6-13 ноября, сообщает региональный департамент социального развития.

Тюменская область лидировала в номинациях "Ценю жизнь" — за лучшие практики профилактики и преодоления различных видов угроз безопасности детей, приводящих к потере детского населения; "Лидер выставочных коммуникаций" — за продвижение социальных инноваций на выставочной интерактивной площадке.

Тюменская область стала инициатором онлайн-флешмоба в социальной сети "ВКонтакте", посвященного обеспечению детской безопасности (хэштег #детствобезопасности), к которому присоединились представители регионов со всей страны.

Руководитель региональной делегации, начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева отметила, что опыт Тюменской области признан ведущими российскими экспертами в сфере защиты детства и рекомендован к реализации в регионах страны.

"Мы представили коллегам инновационные и прорывные практики, социальные технологии и инструменты, которые реализуются в нашей области, позволяющие решать современные проблемы семей с детьми, повышать уровень безопасности наших детей, профилактировать деструктивные проявления. У нас прекрасная команда профессионалов, мы готовы делиться своими наработками и перенимать опыт наших коллег", - подчеркнула она.

Участие в XI всероссийском форуме приняли около 3 тыс. человек из 70 российских регионов. Представлено 370 уникальных социальных технологий, с которыми можно ознакомиться на электронном ресурсе форума. Выставочный онлайн-стенд Тюменской области доступен на сайте выставкатюменскойобласти.рф.

26 ноября в региональном центре "Семья" подведут итоги форума и обсудят опыт других регионов для внедрения успешных практик в Тюменской области.

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# департамент социального развития Тюменской области

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