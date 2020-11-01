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Экскурсия по тюменской пожарно-спасательной части пройдет онлайн

Общество, 11:49 18 ноября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Онлайн-экскурсия по тюменской специализированной пожарно-спасательной части начнется 18 ноября в 14 часов, сообщают организаторы.

Трансляция пройдет в сообществе "Выставка "Служим Отечеству" во ВКонтакте. Зрители узнаю много интересного о работе пожарных, заглянуть внутрь спецтехники. Вопросы спасателям-огнеборцам можно написать в комментариях к посту.

Напомним, в 2020 году большинство мероприятий региональной профессиональной выставки в сфере обороны и безопасности "Служим Отечеству" проходит в онлайн формате. В специальном сообществе во ВКонтатке организуют прямые трансляции с представителями силовых ведомств, военных и ведомственных образовательных организаций.

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# пожарные , экскурсия

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