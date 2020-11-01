В Тюмени судебные приставы взыскали миллионный штраф за взятку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Штраф в миллион рублей за взятку должностному лицу взыскали судебные приставы в Тюмени, сообщает УФССП по Тюменской области.

Сотрудник строительной фирмы передал должностному лицу 5 тыс. рублей за подделку договоров о регистрации иностранных граждан. Остальные 300 тыс. рублей он обещал передать после заключения сделки. Взяткодателя задержали с поличным. Суд признал его виновным и назначил административный штраф в размере 1 млн рублей.

Организация, в отношении которой возбуждено исполнительное производство, исполнять решение суда не спешила. Пристав-исполнитель взыскал исполнительский сбор и наложил аресты на счета и имущество общества. Сумма долга была оплачена с расчетного счета строительной организации.