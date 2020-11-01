  • 18 ноября 202018.11.2020среда
  • USD76,2530
    EUR90,3903
  • В Тюмени -7..-9 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы могут сделать подарки для детей с ограниченными возможностями

Общество, 17:05 18 ноября 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Акция в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья "Дети мечтают!" продолжается. Тюменцы успевают принять участие в ней.

"Акция будет длиться до 20 декабря. Уже есть откликнувшиеся, в том числе депутаты Тюменской областной думы", — рассказала специалист по работе с инвалидами Тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Елизавета Меркушина.

Желающие участвовать в акции могут приобрести и передать любой новогодний подарок, в том числе сладкий. Организаторы "Дети мечтают!" собирают сладости для детей участников спортивно-оздоровительного клуба "Шанс".

"В клубе насчитывается 70 членов. В основном все эти люди передвигаются на колясках. У них есть дети, некоторые с инвалидностью. Всего 35 ребят. Я неоднократно писала про семью чемпиона Европы и мира по баскетболу на колясках, который воспитывает двух близнецов с инвалидностью. История этой семьи подтолкнула меня, как руководителя волонтерского центра, организовать акцию "Дети мечтают!". К ним мы тоже обязательно поедем", — сообщила Елизавета Меркушина.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , благотворительность , дети , люди с ОВЗ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:10 18.11.2020Более 50 бизнесменов региона подали заявки в вечернюю школу предпринимательства
17:49 18.11.2020В Тобольском районе звонки по доставке продуктов и лекарств принимают круглосуточно
17:38 18.11.2020Дом милосердия "Богадельня" объявил сбор средств на строительство спортплощадки
17:29 18.11.2020Названы условия разблокирования транспортных карт в регионе