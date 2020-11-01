Тюменцы могут сделать подарки для детей с ограниченными возможностями

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Акция в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья "Дети мечтают!" продолжается. Тюменцы успевают принять участие в ней.

"Акция будет длиться до 20 декабря. Уже есть откликнувшиеся, в том числе депутаты Тюменской областной думы", — рассказала специалист по работе с инвалидами Тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Елизавета Меркушина.

Желающие участвовать в акции могут приобрести и передать любой новогодний подарок, в том числе сладкий. Организаторы "Дети мечтают!" собирают сладости для детей участников спортивно-оздоровительного клуба "Шанс".

"В клубе насчитывается 70 членов. В основном все эти люди передвигаются на колясках. У них есть дети, некоторые с инвалидностью. Всего 35 ребят. Я неоднократно писала про семью чемпиона Европы и мира по баскетболу на колясках, который воспитывает двух близнецов с инвалидностью. История этой семьи подтолкнула меня, как руководителя волонтерского центра, организовать акцию "Дети мечтают!". К ним мы тоже обязательно поедем", — сообщила Елизавета Меркушина.

Инна Пахомова