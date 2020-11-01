Юные тюменские пианисты встретятся на конкурсе "Капельки"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 60 участников 6-9 лет соберет VIII городской конкурс юных пианистов "Капельки". Он пройдет в детской школе искусств "Этюд" 21-22 ноября в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура", сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Предусмотрено четыре возрастные категории. Каждому участнику необходимо представить два разнохарактерных произведения, исполненных наизусть.

Выступления будут оцениваться по десятибалльной системе. В каждой возрастной категории жюри может присудить Гран-при, звания лауреатов первой, второй, третьей степени, а также дипломантов первой, второй, третьей степени. Все участники конкурса награждаются дипломами и медалями.

Церемония награждения победителей состоится 29 ноября 2020 года в учебном корпусе по ул. Текстильной, 21/2.