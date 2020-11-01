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Абитуриенты из Сербии побывали на видеотуре в ТюмГУ

Общество, 18:13 19 ноября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Делегация ТюмГУ приняла участие в образовательной выставке "За знаниями в Россию", которая состоялась в сербском Белграде. Событие прошло в рамках реализации государственной программы "Развитие образования", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Образовательные программы и исследовательский потенциал ТюмГУ представили и. о. проректора по международным связям Екатерина Сеченова и менеджер отдела сервисов поддержки иностранных студентов и специалистов УМС Алена Важенина.

Абитуриенты из Сербии познакомились с ТюмГУ, побывали на видеотуре по кампусу вуза, поучаствовали в интерактивном квизе о Тюмени, посетители выставки получили подробные инструкции о том, как подать заявку на получение государственной стипендии на обучение в России.

"С нетерпением ждем абитуриентов из Сербии в стенах ТюмГУ, а пока продолжаем вести с ними диалог онлайн, отвечаем на вопросы и рассказываем о перспективах обучения в нашем университете", - рассказала Екатерина Сеченова.

В рамках выставки прошли переговоры с и. о. руководителя РЦНК в Белграде Евгением Деминым по вопросу выделения стипендий Россотрудничества для сербских абитуриентов, а также переговоры с представителями Белградского университета и Крагуевацкого университета о развитии сотрудничества в рамках ранее подписанных договоров.

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# профобразование , Сербия , ТюмГУ

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