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Как избежать ХОБЛ, рассказали врачи

Общество, 14:21 19 ноября 2020

Областная-Больница Ишим-Тюменской-Области во ВКонтакте | Фото: Областная-Больница Ишим-Тюменской-Области во ВКонтакте

846 жителей Ишима и Приишимья состоят на диспансерном учете в ишимской областной больнице № 4 с хронической обструктивной болезнью легких, 635 из них – пенсионеры. Чтобы избежать ХОБЛ, нужно отказаться от курения, чаще выезжать за город и меньше контактировать с пылью, сообщает пресс-служба ОБ № 4 Ишима.

В 2019 году 28 пациентов ишимской больницы впервые узнали, что больны ХОБЛ – это общее название для ряда заболеваний, в том числе хронического бронхита и энфиземы. Основными причинами развития болезни специалисты называют курение, табачный дым, загрязнение воздуха, контакт с испарениями химических веществ.

По словам докторов, ХОБЛ неизлечима, но правильная терапия позволяет замедлить развитие болезни. Одышка, выделение мокроты и кашель, трудности с дыханием при быстрой ходьбе и подъеме по лестнице должны стать поводом для обращения к врачу. Для профилактики ХОБЛ медики советуют отказаться от курения, заняться спортом, вовремя лечить болезни дыхательных путей и вакцинироваться от гриппа.

Напомним, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких проходит 18 ноября.

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# болезни , областная больница №4 , профилактика

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