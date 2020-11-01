Шоу профессий для школьников запускает Минпросвещения

| Фото: worldskills.ru | Фото: worldskills.ru

Новый проект "Шоу профессий" стартует в России. Школьники узнают, как определиться с будущей профессией, каким специальностям можно обучиться в высших и среднеспециальных учреждениях страны, сообщает Минпросвещения.

Первый выпуск шоу "Большая стройка" посвятят знакомству со строительной отраслью. Трансляция начнется 19 ноября в 11 часов по московскому времени в сообществе ВКонтакте. Участников приглашают подключиться и задавать вопросы в прямом эфире.

Проекте "Шоу профессий" будет проходить при участии Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и Института развития профессионального образования в рамках всероссийских открытых уроков.