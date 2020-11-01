Тюменцы могут подарить новогодний сюрприз одиноким пожилым людям

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Подарить приятные сюрпризы пожилым тюменцам могут все желающие на акции "Новый год для всех!", которая пройдет в десятый раз. Ее объявил Областной геронтологический центр и благотворительный фонд "Старшее поколение", сообщают организаторы.

Список пожеланий у пожилых людей в основном простой: домашние тапочки, теплый плед, свитер, шаль, термос, набор к праздничному столу или один из главных символов Нового года ― настоящую елочку. Кто-то желает получить в подарок яркие эмоции и впечатления.

Пенсионеры могут рассказать о своих пожеланиях по телефону (3452) 51-77-05 (Областной геронтологический центр), а также написать сообщение на официальную почту проекта progc72@mail.ru.

Узнать, о чем мечтают бабушки и дедушки, можно на официальном сайте проекта, а также на специальных арт-площадках в торговых предприятиях и бизнес-центрах областной столицы. Там в преддверии Нового года на искусственных елочках разместят елочные игрушки с пожеланиями одиноких пенсионеров. Горожане смогут снять игрушку с пожеланием, приобрести подарок, оставить в специальной корзине либо его примет администратор и передаст координаторам акции в Тюмени.

Собрать адресный новогодний подарок и передать его в пункт приема можно по предварительной записи по телефону (г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4, с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов 30 минут).

Акция продлится до 15 января 2021 года.

Подробности - на сайте www.togc.ru или на платформе социальной сети "ВКонтакте" в официальных группах Благотворительного фонда "Старшее поколение" и Областного геронтологического центра.