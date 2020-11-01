Прокуратура: нарушения на водозаборах Заводоуковска устранены

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нарушения на источниках водоснабжения в Заводоуковском городском округе устранены после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации компанией "СУЭНКО" водозаборов "Южный", "Северный", "Новый" в Заводоуковске и скважин в с. Новолыбаево Заводоуковского городского округа.

На всех водозаборах не были установлены зоны санитарной охраны скважин, нарушена герметичность скважин. На водозаборе "Северный" не все скважины обеспечены приборами учета и имеют ограждения. На водозаборах "Новый", "Южный", "Северный" отсутствовали дорожки с твердым покрытием к скважинам. Территория скважины в Новолыбаево спланирована к скважине, а надо от скважины.

Природоохранная прокуратура обратилась с иском в Ленинский районный суд Тюмени, который его удовлетворил. Решения суда акционерным обществом исполнено, нарушения устранены.