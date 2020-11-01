  • 19 ноября 202019.11.2020четверг
  • USD75,9268
    EUR90,2314
  • В Тюмени -7..-9 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Прокуратура: нарушения на водозаборах Заводоуковска устранены

Общество, 12:10 19 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нарушения на источниках водоснабжения в Заводоуковском городском округе устранены после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации компанией "СУЭНКО" водозаборов "Южный", "Северный", "Новый" в Заводоуковске и скважин в с. Новолыбаево Заводоуковского городского округа.

На всех водозаборах не были установлены зоны санитарной охраны скважин, нарушена герметичность скважин. На водозаборе "Северный" не все скважины обеспечены приборами учета и имеют ограждения. На водозаборах "Новый", "Южный", "Северный" отсутствовали дорожки с твердым покрытием к скважинам. Территория скважины в Новолыбаево спланирована к скважине, а надо от скважины.

Природоохранная прокуратура обратилась с иском в Ленинский районный суд Тюмени, который его удовлетворил. Решения суда акционерным обществом исполнено, нарушения устранены.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водозабор , Заводоуковский городской округ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:43 19.11.2020Тюменский онколог: все виды сигарет вредны
12:32 19.11.2020Шоу профессий для школьников запускает Минпросвещения
12:21 19.11.2020Тюменцам напомнили, в каком случае нужно делать КТ
12:10 19.11.2020Прокуратура: нарушения на водозаборах Заводоуковска устранены