Муниципалитеты региона могут претендовать на победу в конкурсе городской мобильности

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Улучшить ситуацию на дорогах с учетом международных практик проектирования дорог и городской мобильности могут победители конкурсного отбора. Его проведет Центр городских компетенций АСИ и Российский дорожный научно-исследовательский институт, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

По результатам отбора в пяти городах России будут сформированы и внедрены пилотные решения по адаптации международных практик проектирования дорог (развязки, ограничения скорости, интегральные решения для транспортных узлов, система управления) и городской мобильности - автомобильной, велопешеходной, общественного транспорта.

Участвовать могут все муниципалитеты Тюменской области. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе 100gorodov.ru, подать заявку, заполнив специальную форму по ссылке. Жители города должны проголосовать за инициативу.

Голосование за пилотные города продлится до 11 декабря включительно. До 18 декабря конкурсная комиссия отберет пять территорий муниципальных образований, на которых в 2021 году состоится пилотирование системы проектирования дорог.

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