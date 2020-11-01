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Десять участников представят регион на национальном чемпионате "Абилимпикс" в Тюмени

Общество, 09:16 20 ноября 2020

департамента труда и занятости населения Тюменской области

Более 2 тыс. человек из 85 регионов примут участие в IV национальном чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс" для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Он пройдет в Тюмени с 23 по 29 ноября. Участники будут соревноваться в 77 компетенциях. Самые многочисленные: "Поварское дело", "Швея", "Ремонт и обслуживание автомобилей".

В связи с эпидемиологической ситуацией чемпионат пройдет в очно-дистанционном формате. Участники выступят в домашних регионах, а судьи будут наблюдать за их работой через монитор. Результаты попадут в единый центр автоматического подсчета баллов.

Тюменскую область представят 10 победителей регионального этапа. Они выступят в компетенциях: "Медицинский и социальный уход", "Массажист", "Карвинг", "Ресторанный сервис", "Выпечка хлебобулочных изделий", "Резьба по дереву", "Торговля", "Поварское дело", Кондитерское дело", "Адаптивная физическая культура". Молодые люди будут демонстрировать мастерство на четырех площадках в Тюмени и одной - в Ялуторовске.

Напомним, в 2019 году на чемпионате представители Тюменской области завоевали золотую медаль в компетенции "Медицинский и социальный уход" и три серебряных в "Психологии" и "Медицинском и лабораторном анализе".

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# чемпионат Абилимпикс

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