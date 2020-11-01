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Движение по улице Первомайской в Тюмени возобновится 22 ноября

Общество, 14:00 19 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение по улице Первомайской возобновится в прежнем режиме 22 ноября, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал". К этому времени специалисты компании устранят просадку асфальтобетонного покрытия около колодца на пересечении улиц Ленина и Первомайская.

"Сети в исторической части Тюмени старые, и мы постоянно контролируем их состояние, - пояснил начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Роман Габрильян. - Коллектор и колодцы по улице Первомайской проложены в 1978 году. Из-за коррозии появились трещины в колодце".

Учитывая транспортную загруженность перекрестка, основные работы намечены на выходные. Санацию колодца проведут в ночь с пятницы на субботу. Внутрь изношенного кольца установят новое, а межтрубное пространство забетонируют. К утру 21 ноября основные работы планируется завершить, а 22 ноября после восстановления благоустройства движение по улице Первомайской возобновится в прежнем режиме.

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# Тюмень Водоканал

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