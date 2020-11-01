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Пироговская олимпиада по химии и биологии принимает заявки от школьников

Общество, 15:05 20 ноября 2020

организаторов Пироговской олимпиады | Фото: организаторов Пироговской олимпиады

Пироговскую олимпиаду по химии и по биологии для школьников 10-11 классов и студентов организаций профессионального образования объявил Российский национальный исследовательский медуниверситет им. Н.И. Пирогова. Прием заявок на участие в бесплатном отборочном заочном этапе завершится 22 ноября, сообщают организаторы.

Олимпиада пройдет в два этапа. Заочный отборочный тур состоится 25-27 ноября дистанционно.

Заключительный этап пройдет в РНИМУ им. Н.И. Пирогова в Москве 2-5 марта 2021 года в очном или очно-заочном формате с применением дистанционных технологий.

В экспертный совет олимпиады вошли профессора РАН, известные ученые и педагоги.

Ознакомиться с положением об олимпиаде и подать заявку на участие можно на сайте университета.

Регистрацию уже прошли более 2,5 тыс. претендентов из 80 регионов страны.

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# биология , олимпиада , химия

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