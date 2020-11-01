Родители тюменских первоклассников получат бесплатные ключи Kaspersky Safe Kids

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатный годовой доступ к программе Kaspersky Safe Kids, которая поможет обезопасить детей в Интернете, могут получить родители тюменских первоклассников.

Как сообщает региональный оперштаб, всего в октябре 2020 года правительство области закупило около 13 тысяч лицензий Kaspersky Safe Kids. Получить ключи можно в личном кабинете в АИС "Электронная школа" в разделе "Kaspersky Safe Kids". Скачать приложение можно в личном кабинете Электронной школы Тюменской области или в магазинах App Store и Google Play.

Проект поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что одно из ключевых направлений национальной программы "Цифровая экономика" - обеспечение информационной безопасности, воспитание цифровой культуры и понимание правил поведения в интернет-пространстве. Специальные защитные решения позволят детям играть и развиваться, а родителям не беспокоиться за их безопасность.