ВК "Тюмень" матчи очередного тура проведет в Екатеринбурге

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейболистки женской команды "Тюмень" матчи четвертого тура чемпионата российской высшей лиги "А" проведут в Екатеринбурге 21 и 22 ноября, сообщает пресс-служба клуба.

Соперником подопечных Натальи Чумаковой станет местная "Уралочка-2-УрГЭУ". В турнирной таблице хозяйки предстоящего противостояния идут четвертыми. У команды голландского специалиста Хидо Вермелена шесть побед. Сибирячки располагаются на шестой позиции, они выиграли три матча.

В текущем сезоне команды между собой уже встречались. На предварительном этапа Кубка России победил уральский коллектив – 3:0.

Поединки в Екатеринбурге будут начинаться в 16 часов по тюменскому времени