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ВК "Тюмень" матчи очередного тура проведет в Екатеринбурге

Спорт, 18:00 20 ноября 2020

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейболистки женской команды "Тюмень" матчи четвертого тура чемпионата российской высшей лиги "А" проведут в Екатеринбурге 21 и 22 ноября, сообщает пресс-служба клуба.

Соперником подопечных Натальи Чумаковой станет местная "Уралочка-2-УрГЭУ". В турнирной таблице хозяйки предстоящего противостояния идут четвертыми. У команды голландского специалиста Хидо Вермелена шесть побед. Сибирячки располагаются на шестой позиции, они выиграли три матча.

В текущем сезоне команды между собой уже встречались. На предварительном этапа Кубка России победил уральский коллектив – 3:0.

Поединки в Екатеринбурге будут начинаться в 16 часов по тюменскому времени

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# ВК Тюмень , волейбол

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